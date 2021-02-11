Історичний серіал "Тут" на OBOZREVATEL з понеділка о 19:20

Історичний серіал, в основі якого – життя та правління великого царя Єгипту Тутанхамона.

Ця історія почалася тисячі років тому коли на трон був представлений десятирічний хлопчик на ім'я Тутанхамон. Всього дев'ять років він правив, а вже дев'ятнадцяти – Тутанхамон був похований, розміщеній в найбільшій піраміді.

Яким правителем був Тутанхамон і як йому вдалося домогтися поваги, стати легендарним і перемогти всіх змовників, недоброзичливців і зрадників. Що стало причиною його настільки швидкого смерті?

Режисер: Девід фон Енкен

В головних ролях: Бен Кінґслі, Еван Джогія, Сибілла Дін

Виробництво: Канада