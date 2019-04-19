ЦВК закликала не псувати бюлетені: Obozrevatel News

ЦВК закликала не псувати бюлетені

До українців звернулася голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Вона заклИкала не псувати бюлетені і не фотографувати їх під час голосування. Нагадала: за результатами голосування 31-го березня майже чверть мільйона бюлетенів визнали недійсними. Голова ЦВК також нагадала, що виготовлення бюлетенів відбувалося за кошт державного бюджету.

Військові льотчики повернулися в Україну

Завдання в умовах Арктики виконано. В Україну з Гренландії повернувся екіпаж військових льотчиків. Вони брали участь у спільній українсько-данській операції "Північний сокіл". За місяць пілоти провели у полярному небі понад сотню годин. В умовах екстремального холоду здійснили більше сорока рейсів.

Засідання Радбезу ООН щодо Лівії

Рада безпеки ООН не змогла узгодити текст резолюції щодо війни у Лівії. МЗС цієї країни звернулося до Організації Об‘єднаних Націй з вимогою відреагувати на бойові дії антиурядових військ на чолі з генералом ХалІфом Хафтаром. США не погодилися із пунктом про заклик до сторін - припинити ескалацію напруження. На думку Вашингтона, провокатором насилля є так звана Лівійська національна армія, яка протистоїть уряду Лівії.

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