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11 жовтня • оновлено в 13:24
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Цікавіше було би почути стенограму розмови Трампа та Путіна

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Експерт з міжнародних питань Максим Ялі прокоментував пресмарафон президента Зеленського, та що відтепер зміниться в Україні.

Він зазначив, що відмова президента від публікації стенограм, наприклад, розмови з Путіним, у нього не викликає подиву.

"Демократи в США зараз вимагають від Трампа опублікувати стенограму розмов з Путіним, от для мене особисто було би цікавим почути про що вони говорили, аніж навіть Зеленського з Путіним. І яка була реакція Трампа? Перше - негативна, а, по-друге, потрібно просити згоду другої сторони на публікацію стенограми, а Путін - не Зеленський. Стенограму із українським президентом опублікували, навіть не спитавши його, тому дійсно це може негативно відбитись на перемовинах між двома країнами", - заявив Ялі.

Він зазначив, що звільнення полонених є результатом домовленостей, досягнутих між Зеленським та Путіним під час телефонних розмов. Що пан Зеленський там пообіцяв - це вже інша справа, додав Ялі.

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