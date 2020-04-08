Центри зайнятості переповнені: як коронавірус вдарив по ринку праці
Карантинні заходи через пандемію коронавірусу змінили ситуацію на ринку праці. Безліч офісних працівників почали працювати віддалено, хтось втратив роботу, хтось переніс свою діяльність в онлайн, а хтось почав освоювати нові професії.
Про це в ефірі ObozTV розповіла експерт з працевлаштування Валентина Бардадим. Вона також назвала топ-3 професії, які будуть популярні в "поскарантінній" Україні.
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