Це шкідництво: економіст дав оцінку заявам заступника голови НБУ

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що висловлювання заступником голови НБУ Олегом Чурієм застережень, щодо можливого повторного визнання ПриватБанку неплатоспроможним, протирічать Конституції, в той частині, де говориться про те, що Нацбанк відповідає за стабільність української грошової одиниці.

Заяви, без рішень судів, про те, що ПриватБанк може бути визнаним неплатоспроможнім та про те, що всі депозитні рахунки перейдуть до Фонду гарантування вкладів, та видачу депозитів готівкою, що, за його словами, становить близько 200 млрд. гривень, що складає приблизно половину готівкової грошової маси в країні та залякування непередбачуваною девальвацією та інфляцією, це, на його думку, шкідництво.

За його словами, офіційний представник НБУ, не може озвучувати навіть припущення, розповідаючи про те, що Україну може очікувати фінансовий колапс.

Нагадаємо, під час на Шведсько-українського бізнес-форуму в Києві заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що "ми можемо фантазувати, що може статися в разі негативного рішення апеляційного суду. Капітал ПриватБанку – 147 млрд грн. Якщо відняти 155 млрд грн, матимемо величезну діру в капіталі, точніше, в активах. І Нацбанк знову визнає банк неплатоспроможним".

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