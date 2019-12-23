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23 грудня • оновлено в 13:07
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Третина школярів не знають математику: ЗНО з математики стане обов'язковим

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Народна депутатка України Юлія Гришина у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" В'ячеслава Буткалюка і Дениса Похили.

Вона прокоментувала прийняття нового закону щодо вдосконалення вищої освіти в Україні та новини про те, що ЗНО з математики стане обов'язковим для вcіх з 2021 року.

"Я чудово розумію побоювання гуманітаріїв, адже сама є гуманітарієм. Я розумію, в чому проблема. Ми отримали результати міжнародного дослідження PISA, які свідчать про те, що 36% українських школярів мають знання математики нижче базового рівня. Це проблема і ми розуміємо, що потрібен комплекс заходів, для того, щоб змінити цю ситуацію", - заявила депутатка.

Вона також додала, що це не є нововведенням теперішньої влади, адже відповідний наказ був прийнятий за часів попереднього уряду ще у 2018 році.

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Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція арешт Фірташа
Особа
Юлія Гришина
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