''Третина пацієнтів приходять до онкологів маючи вже 3-4 стадію'' – онколог розповіла про проблеми ранньої діагностики раку в Україні

''Третина пацієнтів приходять до онкологів маючи вже 3-4 стадію'' – онколог розповіла про проблеми ранньої діагностики раку в Україні118Читати матеріал російською
Завідуюча відділенням малоінвазивної хірургії в Київському онкологічному центрі Катерина Харченко зазначила, що онкологія посідає в Україні друге місце за рівнем смертності, поступаючись тільки кардіологічним захворюванням, а до 2030 року кількість хворих на планеті Земля, за даними ВООЗ, збільшиться приблизно на 70%.
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