''Третина пацієнтів приходять до онкологів маючи вже 3-4 стадію'' – онколог розповіла про проблеми ранньої діагностики раку в Україні

Завідуюча відділенням малоінвазивної хірургії в Київському онкологічному центрі Катерина Харченко зазначила, що онкологія посідає в Україні друге місце за рівнем смертності, поступаючись тільки кардіологічним захворюванням, а до 2030 року кількість хворих на планеті Земля, за даними ВООЗ, збільшиться приблизно на 70%.