"Треба віддати належне КСУ": юрист оцінила рішення щодо підозрюваних у тероризмі

Експерт з питань конституційного права Юлія Кириченко підтримала рішення Конституційного суду України щодо підозрюваних у тероризмі.

"Взяття під варту – це істотне обмеження свободи, це як покарання. А потім людина, можливо, буде визнана невинною. Відповідно, це надмірне втручання держави в право на свободу", – заявила юрист.

"Можливе зловживання з боку слідчих органів, щоб, можливо, навіть когось опозиційного взяти під варту, порушити справу за цими статтями. Потім він буде визнаний невинним, коли суд розгляне, але суд змушений одразу обрати запобіжний захід взяття під варту", - додала вона.

За її словами, "треба 100% віддати належне Конституційному суду", який визнав неконституційність безальтернативності арешту для підозрюваного в тероризмі.

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