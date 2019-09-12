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12 вересня • оновлено в 20:42
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Трамп тисне на Зеленського, щоб підняти свій рейтинг: генерал ЗСУ

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Генерал-лейтенант запасу ЗСУ Ігор Романенко прокоментував новину про те. що Дональд Трамп "заморозив" військову допомогу Україні.

Він зазначив, що зі ЗМІ відомо про те, що зараз триває і завершується перевірка для надання Україні військової допомоги. Але на погляд генерала, Трамп таким чином у даній ситуації тисне на Зеленського та на Україну. Він хоче отримати необхідну йому підтримку у президентських перегонах 2020. Інформація, якою, на думку генерала Романенка, цікавиться Трамп, може стосуватися справи сина Байдена та оточення, яке брало участь у передачі даних відносно попередніх виборів.

Ця інформація, за словами генерала, може допомогти Трампу перейти від заяв про втручання РФ до заяв про втручання України і таким чином підвищити свій рейтинг.

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Ігор Романенко
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