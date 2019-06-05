Трамп попроситиме Зеленського про послугу: на виборах в США знову розіграють ''українську карту''

Експерт із міжнародних питань Тарас Семенюк зазначив, що запрошення відвідати Вашингтон, направлене на адресу президента України Володимира Зеленського президентом США Дональдом Трампом, потрібно розглядати з точки зору того, які цілі переслідує господар Білого дому.

За його словами, якщо оцінювати з точки зору особистих цілей, які пов'язані з передвиборчою президентської кампанією в США, яка фактично вже розпочалася, Україну можуть використовувати як об'єкт, який будуть знову розігрувати кандидати від Демократичної та Республіканської партій.

Через чутки, про нібито причетність сина колишнього віце-президета США в адміністрації Барака Обами та одного з можливих кандидатів від демократів Джо Байдена, до газового бізнесу в Україні, на думку експерта, Трамп може просити Зеленського посприяти в розслідуванні, або надати якісь факти, які зашкодять його політичному конкуренту. Мудрість Зеленського, на думку експерта, має полягати в тому, якщо такі порхання пролунають, то намагатись використати їх з максимальною користю для України.

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