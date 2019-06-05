Трамп попроситиме Зеленського про послугу: на виборах в США знову розіграють ''українську карту''70Читати матеріал російською
Експерт із міжнародних питань Тарас Семенюк зазначив, що запрошення відвідати Вашингтон, направлене на адресу президента України Володимира Зеленського президентом США Дональдом Трампом, потрібно розглядати з точки зору того, які цілі переслідує господар Білого дому.
За його словами, якщо оцінювати з точки зору особистих цілей, які пов'язані з передвиборчою президентської кампанією в США, яка фактично вже розпочалася, Україну можуть використовувати як об'єкт, який будуть знову розігрувати кандидати від Демократичної та Республіканської партій.
Через чутки, про нібито причетність сина колишнього віце-президета США в адміністрації Барака Обами та одного з можливих кандидатів від демократів Джо Байдена, до газового бізнесу в Україні, на думку експерта, Трамп може просити Зеленського посприяти в розслідуванні, або надати якісь факти, які зашкодять його політичному конкуренту. Мудрість Зеленського, на думку експерта, має полягати в тому, якщо такі порхання пролунають, то намагатись використати їх з максимальною користю для України.
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