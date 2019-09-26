Трамп показав, що демократи вкотре помилились: рейтинг Байдена падає

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен прокоментував як Байден відреагував на розмову Зеленського і Трампа.

Він заявив, що Україна нічого не втратила з огляду на репутацію держави, оскільки основною мішенню скандалу є Дональд Трамп, який розмовляв із Зеленським та ніби-то просив Зеленського розпочати розслідування проти компанії, до якої причетний син Байдена.

Эксперт зазначив, що у цій стенограмі йдеться зовсім не про те. про що говорли демократи. На думку Тизенгаузена Трамп зовсім не наполягав і не тиснув на президента України. Навпаки, сам Зеленський почав підігравати президенту США. І тепер навпаки, ця вся історія грає на користь Трампу, який публікацією стенограми показав, що демократи вчергове помилились.

Факт того, що в Україні десь прихована справа по сину кандидата в президенти Джо Байдена, грає проти цього кандидата, і його рейтинг, судячи із внутрішніх праймеріз, вже пішов вниз.

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