Трамп не вдарив у штангу: експерт прокоментував війну в Сирії

Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк у прямому етері ObozTV прокоментував останні новини стосовно війни у Сирії.

"Насправді, виглядає не те, щоби Трамп поспішив із рішенням по Сирії. Очевидно, що він міг передбачити, що Туреччина просто так не залишить це діло і буде вести певні моменти наступу, оскільки цей північно-східний регіон Сирії завжди цікавив Туреччину через велику кількість курдських сепаратистів, які давно мріяли про власну державу. І наступ турецьких сил є абсолютно логічним і прагматичним. І виглядає не те, що Трамп, ну скажімо так, вдарив у штангу. Тому що коли з'явилося рішення про вихід американських військ, Трамп наразився на дуже велику критику, як з боку республіканців, так і з боку демократів. Можливо зараз він збирається переграти цю ситуацію", - заявив експерт.

Семенюк також додав, що саме тому зараз йде мова про санкції проти Туреччини.

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