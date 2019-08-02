Трамп хоче повернути терористів назад до ЄС

У США можуть випустити на волю 2,5 тис. утримуваних бойовиків терористичного угрупування ІДІЛ, якщо їх не заберуть рідні країни.

Про це заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, терористи перебувають під вартою у США, Іраку і Сирії.

"Ми утримуємо тисячі бойовиків ІДІЛ, ми хочемо, щоб їх забрала Європа. Подивимося, чи заберуть вони їх. Якщо вони їх не заберуть, то ми, ймовірно, маємо випустити їх у Європу", – наголосив Трамп.

За даними Дональда Трампа, серед іділівців в Сирії й Іраку близько двох з половиною тисяч вихідців з Європейського Союзу.

"Ми хочемо, щоб Європа забрала їх, оскільки вони прямували назад до Європи: у Францію, Німеччину, у різні місця", - додав президент США.

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