Топ-5 новин тижня з Ланою Єрніязовою

В Україні зафіксували два нових випадки коронавірусу – у чоловіка з Чернівецької області, дружина якого нещодавно повернулася з Італії, а також у жінки пенсійного віку з Житомирщини. Вона 8 березня була в церкві, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня. В райцентрі Радомишль ввели надзвичайний стан. Таким чином, в Україні вже 3 підтверджені випадки захворювання.

Ситуацію з поширенням коронавірусу у світі "можна охарактеризувати як пандемію". Про це на брифінгу заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус. Наразі у світі зареєстровано понад 120 тис. випадків захворювання на COVID-19, понад 4 тис. осіб померли. Вірус поширився на всі континенти, за винятком Антарктиди.

Україна – на карантині! До 3 квітня по всій території ввели обмеження через загрозу коронавірусу. Згідно з постановою Кабміну, на три тижні мають бути закриті дитячі садки, школи та вищі навчальні заклади. Окрім цього, скасують культурні й масові заходи, обмежать перетин кордону через КПП, а також анулюють деякі авіарейси.

Влада Ірану передасть Україні бортові самописці збитого пасажирського лайнера МАУ. Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко. "Чорні скриньки" планують віддати Києву протягом двох тижнів. Нагадаю, 8 січня літак української авіакомпанії здійснював рейс Тегеран-Київ. Був збитий невдовзі після вильоту. Усі 176 осіб на борту – загинули. Жертвами катастрофи стали громадяни семи держав, зокрема, 11 українців.

Україна та Росія домовилися про наступний обмін утримуваними особами. Про це сторони заявили під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Також обговорювали питання розведення сил і засобів, одночасного відкриття КПВВ у Золотому та Щасті і запровадження Консультативної ради. У засіданні ТКГ взяли участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак.

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