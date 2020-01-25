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TOP 5 NEWS 25 січня 2020
100
12:55, 25.01.2020
Оновлено: 12:57, 25.01.2020
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Дві платіжки за газ та зміни у розрахунку абонплати: експертка пояснила причини
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Чи був Степан Бандера "агентом Гітлера": пояснення історика
Новини
Що перешкоджає поверненню Криму: народний депутат Ахтем Чийгоз
1
2.1т
Обережно – інтернет-шахраї: експерт розповів, як уберегтися
1
2.1т
Дві платіжки за газ та зміни у розрахунку абонплати: експертка пояснила причини
747
Чи був Степан Бандера "агентом Гітлера": пояснення історика
704
США висунули Росії жорскі умови через обстріли на Донбасі
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Закон про ЗМІ: ОБСЄ звернулася до України
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Гурт "LUCAS BIRD" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
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Погода в День Тетяни: прогноз на 25 січня від ObozTV
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Закон про медіа: в Україні хочуть контролювати свободу слова
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У ВОЗ планують дати назву новому коронавірусу
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У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
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Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
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З`явився трейлер нового українського фільму
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Вперше у цьому році: панда народила близнят
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