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9 лютого • оновлено в 19:08
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TOP 5 NEWS 09 лютого 2020
99
16:18, 9.02.2020
Оновлено: 16:20, 9.02.2020
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99
1
TOP 5 NEWS 09 лютого 2020
1.8т
130
Розуміння культурного зрізу: Ірма Вітовська розповіла, що може змінити українське кіно
1.6т
Нефьодов в нічному клубі: чотири версії того, що там робив головний митник країни
353
1
У 90-і роки, вважалося модним відкривати кіоски; я вирішив бути освіченою людиною - Володимир Омелян
613
57
Запуск сервісу державних послуг онлайн "ДіЯ", є гарним початком для діджиталізації усієї країни
Новини
Розуміння культурного зрізу: Ірма Вітовська розповіла, що може змінити українське кіно
130
1.8т
Нефьодов в нічному клубі: чотири версії того, що там робив головний митник країни
1.6т
У 90-і роки, вважалося модним відкривати кіоски; я вирішив бути освіченою людиною - Володимир Омелян
1
353
Запуск сервісу державних послуг онлайн "ДіЯ", є гарним початком для діджиталізації усієї країни
57
613
Про "неписьменних" лідерів, контрафактні тиражі та віру в Перемогу
1
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TANYA LI – Економістка за освітою, артистка за покликанням та САМВЕЛ – Переможець шоу "топ-модель по-українськи"
31
1т
Де Понсен та Маркарова про візит Макрона, Давос, МВФ та ринок землі
1
205
Про ринок землі, іноземні інвестиції та ПриватБанк: інтерв'ю з економістом
66
30.2т
Ціна на воду збільшиться, а якість послуг – ні: експерт з ЖКГ
1.9т
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У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
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Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
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З`явився трейлер нового українського фільму
646.2т
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Банкомат не працює: в Індії миші знищили гроші
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Вперше у цьому році: панда народила близнят
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