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4 січня • оновлено в 23:14
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TOP 5 NEWS 04 січня 2020
110
22:28, 4.01.2020
Оновлено: 22:30, 4.01.2020
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110
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TOP 5 NEWS 04 січня 2020
274
8
Його пристрасть – музика, футбол та дівчата. Вадим Олейник – співак | Роздягніться - ви в ефірі
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Новини
Його пристрасть – музика, футбол та дівчата. Вадим Олейник – співак | Роздягніться - ви в ефірі
8
274
Місцями снігопади: прогноз на 5 січня від ObozTV
14
17.2т
Канада. Монреаль від Галини Лихошви, жительки міста
1
299
"Підсумки" 2019 року на ObozTV - частина 1
2.6т
"Підсумки" 2019 року на ObozTV - частина 2
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Нардеп розповів про роль префектів після децентралізації в Україні
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Лише третина українців вакциновані від грипу: сімейний лікар
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Якими були найпопулярніші новорічні програми на ТБ та в інтернеті
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У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
901.3т
5
Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
676.4т
19
З`явився трейлер нового українського фільму
645.7т
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Банкомат не працює: в Індії миші знищили гроші
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Вперше у цьому році: панда народила близнят
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