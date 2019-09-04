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TOP 5 NEWS 04.09.2019
04 вересня 2019, 09:41
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TOP 5 NEWS 04.09.2019
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Закон про недоторканість та імпічмент президента розглянуть наступного тижня
Новини
Зняття недоторканості суперечило Конституції: Микола Томенко
1
1.3т
Різниця між ''няшністю'' та ''жіночністю'': коментар Наталі Адаменко
1.4т
РФ зараз – це Німеччина перед ІІ Світовою війною: політолог
1т
Закон про недоторканість та імпічмент президента розглянуть наступного тижня
417
''Безграмотна'' міністерка освіти вперше відреагувала на скандал
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У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
899.1т
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Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
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З`явився трейлер нового українського фільму
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Вперше у цьому році: панда народила близнят
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