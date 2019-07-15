Тимошенко вважає, що ''молодій команді'' в Раді потрібен буде досвідчений наставник

У новому парламенті мають об’єднатися новизна та досвід. Це дозволить створити справжню коаліцію дій, яка даватиме результат, на який очікують люди, не в далекому майбутньому, а одразу.

Про це Юлія Тимошенко сказала, перебуваючи на Полтавщині, повідомляється на сайті політсили.

"Нам треба діяти, не гаяти часу. Наша команда може суттєво посилити результат молодої команди в новому парламенті", – зазначила лідер "Батьківщини" і наголосила, що її команда має чіткий план, як і що робити у перші 100 днів.

Зміни не лише можна, але й треба робити якомога швидше, але для цього потрібна буде політична воля та досвід, який є в "Батьківщини".

Зміни заради покращення людей насамперед стосуватимуться соціальної сфери, зокрема зниження тарифів, запровадження обов’язкового медстрахування, зростання пенсій та зарплат.

"Тарифи – це приниження людей", – зауважила Юлія Тимошенко і нагадала, що днями її політична сила добилася визнання судами двох інстанцій незаконності постанов уряду про підвищення цін на газ.

План "Треба діяти", розроблений"Батьківщиною", передбачає негайне приведення мінімальних пенсій до рівня прожиткового мінімуму, як це й передбачено законом. Сьогодні мінімум становить 3094 грн, і ніхто не має отримувати менше за цю суму, зауважила політик.

Серед реанімаційних кроків також запровадження обов’язкового медичного страхування, персоніфікованої пенсійної системи, а також повернення допомоги при народженні дитини, яка була за прем’єрства Юлії Тимошенко (на першу дитину – 50 тис. грн, на другу – 100 тис. грн, а на третю – 150 тис. грн).

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