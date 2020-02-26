Тігіпко – новий прем'єр? Експерт прокоментував можливі зміни
Політичний експерт Олександр Москалюк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".
Він прокоментував, чи може Тігіпко стати новим прем'єр-міністром України.
"Ну тут дві сторони: перша – наскільки це потрібно Тігіпку, а друга – наскільки це потрібно президентові. Якщо говорити про Тігіпка, то зрозуміти раціонально, для чого Тігіпко хотів би стати прем'єром, я не можу. Але тут треба враховувати, що влада діє як наркотик, і люди які йдуть до влади, іноді можуть мислити нераціонально. Ця залежність від влади, вона існує в тій чи іншій мірі у всіх людей. Ну, а що стосується президента, то це буде його мінус, адже він визнаватиме, що особисто порадив та призначив людину, яка не змогла показати результат", – заявив Москалюк.
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