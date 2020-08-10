Такого в Білорусі ніколи не було, ситуація вибухонебезпечна, – опозиціонер

Протести в Білорусі триватимуть, незважаючи на те, що на сьогоднішній день "лідера вулиці немає".

Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько. "Не зважаючи на те, що Лукашенко захищає свої липові цифри за допомогою шумових гранат і гумових куль, все одно йому не вдається змусити білорусів сидіти вдома і визнавати цифри, які озвучував Центрвиборчком", – сказав він.

Вуличний протест в Білорусі функціонує в режимі самоорганізації без явного лідера, "люди зрозуміли, що не треба чекати якогось Діда Мороза, який принесе їм інструкції, якісь подарунки", – повідомив опозиціонер. "Це щось нове – такого ніколи раніше не було", – визнав він.

Лебедько розповів про те, що протести в день голосування проходили у всіх регіонах країни, і "в деяких ситуація була вибухонебезпечна", в тому числі внаслідок того, що весь силовий контингент був перекинутий у Мінськ.

Крім того, в Білорусі виникла перспектива масштабного страйку, продовжив опозиціонер. "Сьогодні автозаки поїхали в Білоруський металургійний комбінат в Жлобіні. Є інформація, що там почався "італійський страйк". Певний час тому ми отримали інформацію, що "італійський страйк"має місце в деяких рудниках Солігорського калійного комбінату".

За його словами, подібна поведінка громадян – "величезна проблема для влади". Лебедько спрогнозував, що протести триватимуть.

Опозиціонер припустив, що, якщо на вулиці вийдуть нові люди, а страйковий рух в країні буде наростати, це стане додатковими факторами тиску на Лукашенка, і той буде змушений піти на переговори зі Світланою Тихановською і її штабом.

У той же час Лебедько запевнив, що в даний час Лукашенко контролює верхівку влади в Білорусі, яка повністю залежна від нього. "Він їх годує зі своїх власних рук, без нього вони ніщо. Плюс Лукашенко створив систему контролю, коли вони як павлики морозови весь час строчать один на одного", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL:

У Білорусі оголосили перші результати екзит-полів президентських виборів, за результатами яких лідирує чинний глава країни – Олександр Лукашенко. 9 серпня в країні почалися масові протести, 10 серпня акції продовжилися новими мітингами і затриманнями.

Конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська подала скаргу в ЦВК і вимагає визнати результати голосування недійсними.

Експерт з електоральної статистики Борис Овчинников заявив, що, судячи з даних, зазначених в копіях протоколів на частині виборчих дільниць, реальний розподіл голосів на виборах в Білорусі, швидше за все, виглядає так: 64% за Світлану Тихановську і 23% – за Олександра Лукашенка.

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