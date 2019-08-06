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"Такое было желание – приехать домой, закрыть двери, пожарить картошку и никого не видеть" - Андрей Данилко в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

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Актер и композитор, сценарист и продюсер, певец и художник, мега-популярность которому принес образ проводницы Верки Сердючки.

Тренер популярного талант-шоу и член жюри национального отбора Евровидения, народный артист Украины Андрей Данилко в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказал Анне Буткевич о том, чем Сердючка лучше Данилко, когда он собирается отправить Верку на пенсию, какая песня принесла больше всего денег, как работалось в Голливуде и где на Крещатике увековечена голова Сердючки.

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Автор
Ганна Буткевич Ганна Буткевич
Тема
Без гриму
Особи
Андрій Данилко Андрій Данилко
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