Таких жахливих умов для ведення бізнесу, як в Україні, немає ніде: бізнес-стратег

Фінансовий стратег Сергій Позняк у прямому етері ObozTV прокоментував фінансову привабливість України для бізнесу.

"Ви знаєте, відкрити бізнес і вести бізнес - це дві дуже різні речі. Тому що відкрити бізнес в Україні - це одне, а от займатись бізнесом в Україні - це зовсім інше. Останнім часом у нас були створені комфортні умови для ведення бізнесу, були створені екосистеми, де бізнеси співіснували комфортно. Але з іншого боку, у рейтингу фінансової довіри Україна знаходиться на 142 місці, при чому одразу після Іраку", - заявив Позняк.

Він зазначив, що досліджував ведення бізнесу в різних країнах, і, на його думку, таких жахливих умов, як в Україні, він не побачив ніде.

"Незрозуміле законодавство, величезна кількість контролюючих органів. У нас був мораторій, але він зараз закінчується, і податкова служба буде наділена повноваженнями слідчих органів, але я сподіваюсь, що до "маски-шоу" не дійде, оскільки у нас є цілих два закони проти "маски-шоу", - заявив Позняк.

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