Святий Миколай чи Дід Мороз: хто приходитиме до українців

Священник Андрій Гуль у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, хто має приходити до дітей українців Святий Миколай чи Дід Мороз.

"Церква не згадує Діда Мороза взагалі. Це перше. А соціологія говорить, що переважна більшість довіряє Святому Миколаю. Це реальна особа, яка жила в нашому світі, і з якої можна брати приклад. А хто такий Дід Мороз? Це вигадана постать Радянською Владою, для того щоб знищити пам'ять українців про святого Миколая. А він був дуже шанований, н його честь побудовано чимало храмів. Святий Миколай вчить всіх любові, добра та милосердя. Він нічогоглобального не робив, але отримав шану від людей з усього світу", - зазначив Андрій Гуль.

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