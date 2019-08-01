Сумне майбутнє Зеленського: прогнози

Президента України Володимира Зеленського чекає стрімка втрата рейтингу.

Такий прогноз зробив Віктор Бобиренко з Бюро аналізу політики, передає Reuters. А саме він ще в 2015 році передбачив зростання популярності Зеленського. Хто в ті часи взагалі говорив про Зеленського як про політика? За словами аналітика, через п'ять років Зеленський втратить свою посаду через популярність, яку можна буде виміряти в однозначних числах.

"Зеленський був просто актором, що грає роль, а тепер він перетворюється з хлопчика в того, хто усвідомив, яка у нього сила. І ця сила полягає в тому, що український народ вірить в диво. Ми не ходимо до церкви, і ми йдемо до телевізора. По телевізору вони побачили ідола, якому зараз моляться", - сказав Бобиренко.

Також раніше сумний прогноз щодо президентства Володимира Зеленського дав письменник Юрій Андрухович. Він зазначив, що його каденція може або закінчитися достроково через нові потрясіння в Україні, або залишиться довічною. Письменник не виключив, що історія Зеленського стане своєрідним повторенням епохи утікача Януковича, якого також привів до влади електорат, не здатний мислити критично.

"Мені перестають подобатися люди, співвітчизники. Я починаю на них дивитися з точки зору "ой, цей, мабуть, теж голосував за Зе". Або "ця схожа на таку, яка голосувала". Мені дуже не подобається ця зміна влади. Інтуїція підказує мені, що це колективний або переформатований Янукович-2 і варто налаштовуватися на агресивну, віроломну, підступну і в кінцевому підсумку антиукраїнську хвилю. Сподіваюся, що якась чергова хвиля змете цю ситуацію раніше, ніж можна було очікувати. А з іншого боку, якщо не змете, то це назавжди", – попередив Андрухович.

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