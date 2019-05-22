ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

''Суми неспівставні'': як компенсувати втрати від пільгового розмитнення ''євроблях''

1.5тЧитати матеріал російською

Автоюрист Володимир Караваєв не виключає того, що після нинішнього відтермінування введення штрафних санкцій для власників авто на єврономерах може бути наступна. Він передбачає, що після 24 серпня цей термін може бути продовжений і на три місяці, і на півроку для того, аби це питання було врегульовано остаточно.

За його словами остаточність вирішення цього питання буде визначити ухвалення нового розміру розмитнення авто за такими тарифами, коли автомобілі стануть доступними насправді. Караваєв зазначив, що розмір цього мита потрібно розраховувати, але при встановленні навіть митної ставки на нульовій позначці, при порівнянні з коштами які, за його словами, розкрадаються з дорожнього фонду, то ці суми будуть неспівставні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ПідсумкиЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Володимир Караваєв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Было бы мило, если бы в заголовке слово "суммы" написали с двумя "м", а не с одной.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Новини

Всі новини