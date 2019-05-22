''Суми неспівставні'': як компенсувати втрати від пільгового розмитнення ''євроблях''

Автоюрист Володимир Караваєв не виключає того, що після нинішнього відтермінування введення штрафних санкцій для власників авто на єврономерах може бути наступна. Він передбачає, що після 24 серпня цей термін може бути продовжений і на три місяці, і на півроку для того, аби це питання було врегульовано остаточно.

За його словами остаточність вирішення цього питання буде визначити ухвалення нового розміру розмитнення авто за такими тарифами, коли автомобілі стануть доступними насправді. Караваєв зазначив, що розмір цього мита потрібно розраховувати, але при встановленні навіть митної ставки на нульовій позначці, при порівнянні з коштами які, за його словами, розкрадаються з дорожнього фонду, то ці суми будуть неспівставні.

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