Судді, які скасували статтю за "незаконне збагачення" задекларували свої статки

Судді Конституційного суду, які скасували покарання за незаконне збагачення чиновників, за 2018 рік значно збільшили свої статки. Так, згідно з декларацією, грошовий актив судді Михайла Гультая і його дружини з 2017-го зріс на 2 млн грн. "У подружжя помітно зріс прибуток: обидва отримують основну зарплату від Конституційного суду, у Гультая вона виросла на 1,8 мільйона гривень, у дружини — на 169 тис. Крім того, сім'я почала отримувати відсотки від банківських рахунків, адже раніше декларувала тільки готівкові накопичення", — йдеться у матеріалі на "Українські правді".

Статки сім'ї судді Конституційного суду Михайла Запорожця за минулий рік також змінилися. Його дружина стала власницею земельної ділянки в Київській області вартістю 228 тис. грн і машини Nissan Leaf 2017. Витрат на це майно сім'я не вказала, як і подарунків або спадщини.

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