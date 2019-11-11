Суд у Гаазі почне розглядати позов України проти РФ по суті

У п'ятницю, 8 листопада, Міжнародний суд ООН визнав наявність своєї юрисдикції розглядати позов України проти РФ.

Відповідне рішення було зачитане головуючим суддею на засіданні суду в Гаазі (Нідерланди).

Міжнародний суд ООН визнав можливість розглядати справу про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму на Донбасі та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Судді більшістю голосів тричі відхиляли попередні заперечення Росії. Щоб подивитися повний текст резолютивної частини, читайте матеріал за посиланням.

Що це означає

Україна вимагає відшкодувати збитки за триваючі і систематичні порушення двох конвенцій.

Звинувачення української сторони полягають у постачанні терористам на Донбасі зброї, обстрілах мирних жителів. Ясна річ, величезна роль відводиться вині Росії за крах рейсу MH17. Окреме місце мають звинувачення щодо Криму: зокрема, дискримінація, заборона Меджлісу, вбивства, затримання й обшуки в активістів.

Росія вимагала від суду закрити справу і стверджувала, що конвенція щодо тероризму не може бути застосована стотовно її допомоги "Л/ДНР".

Надалі Суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Відзначимо, рішення колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав важливою перемогою України, привітавши команду дипломатів.

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