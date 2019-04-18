Суд скасував націоналізацію "ПриватБанку": Obozrevatel News

Суд скасував націоналізацію "ПриватБанку"

Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. І задовольнив позов Ігоря Коломойського до Націбанку і Кабінету міністрів. Про це йдеться на офіційному сайті суду. Там запевнили: процедура виведення фінустанови з ринку порушила норми чинного законодавства.

РФ заборонила експорт нафти в Україну

Росія заборонила експорт нафти в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. Крім того, країна-агресорка вирішила призупинити постачання на український ринок деяких товарів. Це, своєю чергою, може вплинути на українське машинобудування, легку промисловість та металообробку. В Москві заявили: на такий крок пішли, аби захистити національні інтереси.

Нотр-Дам не закриватимуть для туристів

Собор Паризької Богоматері не будуть закривати для відвідувачів на час реконструкції. Таку позицію висловив уряд Франції. Напередодні президент країни Еммануель Макрон заявив про намір відновити Нотр-Дам за п‘ять років. Прем‘єр-міністр Франції Едуард Філіп оголосив міжнародний конкурс на реставрацію світової пам'ятки архітектури.

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