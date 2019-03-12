Суд проти Авакова, Аваков проти Порошенка: глава МВС став ньюзмекером тижня

У той момент, коли Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо не подання до Верховної Ради України подання про звільнення очільника МВС, сам винуватець цієї справи пішов у наступ.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів про деталі функціонування однієї із "виборчих сіток" – за допомогою адмінресурсу виборчі голоси пенсіонерів Києва, Київської області і ще одного регіону намагаються купити за кошти бюджетної програми. За його словами, йдеться нібито про так звану сітку штабу нинішнього президента Петра Порошенка.

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