Студія OBOZREVATEL: огляд новин
Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила у прямому етері ObozTV зробили огляд найцікавіших новин станом на ранок понеділка 16 грудня.
У Сумах жорстоко побили депутата від "Слуга народу"
Президент Зеленський запропонував ініціативу щодо надання громадянства України
Наступник В'ятровича розповів, які герої потрібні Україні
У РФ назвали умови транзиту газу через українську ГТС
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