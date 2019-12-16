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16 грудня • оновлено в 10:57
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Студія OBOZREVATEL: огляд новин

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Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила у прямому етері ObozTV зробили огляд найцікавіших новин станом на ранок понеділка 16 грудня.

У Сумах жорстоко побили депутата від "Слуга народу"

Президент Зеленський запропонував ініціативу щодо надання громадянства України

Наступник В'ятровича розповів, які герої потрібні Україні

У РФ назвали умови транзиту газу через українську ГТС

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