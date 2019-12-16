Студія OBOZREVATEL: огляд новин

Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила у прямому етері ObozTV зробили огляд найцікавіших новин станом на ранок понеділка 16 грудня.

У Сумах жорстоко побили депутата від "Слуга народу"

Президент Зеленський запропонував ініціативу щодо надання громадянства України

Наступник В'ятровича розповів, які герої потрібні Україні

У РФ назвали умови транзиту газу через українську ГТС

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!