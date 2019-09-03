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3 вересня • оновлено в 15:13
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''Сцену розмови Стуса і Медведчука довелося вирізати'': режисер фільму ''Заборонений''

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Напередодні прем'єри фільму "Заборонений", яка має відбутися у найближчий четвер, 5 вересня 2019 року, режисер стрічки Роман Бровко розповів про те, з якими ускладненнями довелось зіткнутись під час зйомок фільму про українського поета і дисидента Василя Стуса.

Він, зокрема пояснив, які саме сцени і за яких причин було вирізано, зокрема, та скандально відома сцена у в'язниці за участі адвоката поета Віктора Медведчука. Він зазначив, що деякі сцени, через брак екранного часу, довелося видалити з фінальної версії, проте, сподівається, що вони, можливо, можуть увійти в телевізійну версію.

Режисер розповів, як вони робили центр Києва таким, яким він був 50 років тому та що виконало "роль" Пермської в'язниці, у якій відбував покарання від радянського режиму український поет.

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