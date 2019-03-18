Стрілянина у трамваї: Obozrevatel News о 15:00 від 18.03.2019

Стрілянина у трамваї: Obozrevatel News о 15:00 від 18.03.201945Читати матеріал російською
Стрілянина у трамваї
У місті Утрехт в Нідерландах, невідомий відкрив стрілянину у трамваї. У результаті одна людина загинула і кілька пасажирів зазнали важких поранень. Їх госпіталізували. На місце події прибули співробітники антитерористичного підрозділу поліції
Тренування з ракетним комплексом "Точка-У"
Вийшли в завданий район, розгорнулися у бойовий порядок і випустили ракети по цілям. В зоні ООС у районах відведення пройшли тренування з ракетними комплексами "Точка У". Цілі були умовними, але в разі необхідності ракети летітимуть по реальним об'єктам – наголошують в штабі ООС . Дальність ведення вогню такого комплексу складає 120 кілометрів.
ЄС ніколи не визнає анексію Криму – Могеріні
Європейський Союз ніколи не визнавав і не визнає анексію Криму. Про це на початку засідання Ради ЄС у Брюсселі заявила голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Вона наголосила: країни Євросоюзу закликають розслідувати всі випадки порушення прав людини та відпустити незаконно затриманих осіб.
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