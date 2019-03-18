Стрілянина у трамваї: Obozrevatel News о 15:00 від 18.03.2019

Стрілянина у трамваї

У місті Утрехт в Нідерландах, невідомий відкрив стрілянину у трамваї. У результаті одна людина загинула і кілька пасажирів зазнали важких поранень. Їх госпіталізували. На місце події прибули співробітники антитерористичного підрозділу поліції

Тренування з ракетним комплексом "Точка-У"

Вийшли в завданий район, розгорнулися у бойовий порядок і випустили ракети по цілям. В зоні ООС у районах відведення пройшли тренування з ракетними комплексами "Точка У". Цілі були умовними, але в разі необхідності ракети летітимуть по реальним об'єктам – наголошують в штабі ООС . Дальність ведення вогню такого комплексу складає 120 кілометрів.

ЄС ніколи не визнає анексію Криму – Могеріні

Європейський Союз ніколи не визнавав і не визнає анексію Криму. Про це на початку засідання Ради ЄС у Брюсселі заявила голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Вона наголосила: країни Євросоюзу закликають розслідувати всі випадки порушення прав людини та відпустити незаконно затриманих осіб.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 16:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!