Стрибок в воду з самої великої висоти.
Існує думка що стрибати у воду з висоти абсолютно безпечно, так як людина стрибає в воду, а не на тверду поверхню. На практиці це зовсім не так.
Вода не пом'якшує падіння, якщо швидкість буде занадто високою.
Стрибок у воду з самої великої висоти.
Скріншот з відео
Стрибок у воду з самої великої висоти.
Скріншот з відео
Коли тіло людини знаходиться в польоті і досягає критичного навантаження – швидкість стає постійною. У деяких випадках швидкість може досягати 325 км / год.
У серпні 2015 року спортсмен з Швейцарії Лассо Шале вирішив поставити новий рекорд – найвищий стрибок у воду з височини. Він стрибнув з висоти 58.8м з одного з гірських скель Альп. Швидкість його польоту при вході у воду склала 123 км / год.
Стрибок в воду з самої великої висоти.
Скріншот з відео
Стрибок в воду з самої великої висоти.
Скріншот з відео
Спортсмена підстраховувала група дайверів, але їх допомога не знадобилася. Спортсмен вдало увійшов у воду і обійшлося без травм.
Висота цього стрибка порівнянна з висотою 19-поверхового будинку.
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