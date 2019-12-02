Існує думка що стрибати у воду з висоти абсолютно безпечно, так як людина стрибає в воду, а не на тверду поверхню. На практиці це зовсім не так.

Вода не пом'якшує падіння, якщо швидкість буде занадто високою.

Стрибок у воду з самої великої висоти. Скріншот з відео

Стрибок у воду з самої великої висоти. Скріншот з відео

Коли тіло людини знаходиться в польоті і досягає критичного навантаження – швидкість стає постійною. У деяких випадках швидкість може досягати 325 км / год.

У серпні 2015 року спортсмен з Швейцарії Лассо Шале вирішив поставити новий рекорд – найвищий стрибок у воду з височини. Він стрибнув з висоти 58.8м з одного з гірських скель Альп. Швидкість його польоту при вході у воду склала 123 км / год.

Стрибок в воду з самої великої висоти. Скріншот з відео

Стрибок в воду з самої великої висоти. Скріншот з відео

Спортсмена підстраховувала група дайверів, але їх допомога не знадобилася. Спортсмен вдало увійшов у воду і обійшлося без травм.

Висота цього стрибка порівнянна з висотою 19-поверхового будинку.

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