Страшний серіал про українську дійсність, який обов'язковий до перегляду

Українське телебачення все ж може випускати соціально відповідальний, актуальний і при цьому - високоякісний продукт.

Скепсис Юлії Крапивиной від серіалу "Перші ластівки", який виник після перегляду промо-роликів, схоже розвіявся. Навіть якщо цей проект, і не заснований на реальних подіях, то точно підняв важливі проблеми сучасних підлітків, однією з яких, безумовно, є взаєморозуміння з батьками.

Так, цей серіал може, якщо не повернути до перегляду телебачення тих, кому сьогодні менше 20 років, то, як мінімум, буде корисний для того, щоб, після спільного перегляду, різним поколінням українців зрозуміти почуття і емоції один одного, а головне, на допустити трагедій в майбутньому.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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