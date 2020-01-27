Страшна статистика насильства над дітьми в Україні: експерт прокоментував цифри

Віцепрезидент ГО “Всеукраїнська фундація “Захист прав дітей” Олексій Лазаренко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував 250 кримінальних проваджень, які відкриті з початку 2020 року за фактом насильства над дітьми, що спричинило їхню смерть. Про це напередодні повідомив Офіс генерального прокурора.

"Це страшні цифри, але я маю сказати, що закон про запобігання домашнього насильства - це апгрейд закону, який був прийнятий ще у 2004 році. І я хочу сказати, що закон про запобігання насильства у сім'ю вперше на пострадянському просторі був прийнятий саме в Україні. Потім була Грузія, потім Молдова. І от зараз цей закон модернізовано. Тобто ми піонери у цьому питанні, і робота ще з 2004 року саме у цьому напрямку велась", - заявив Лазаренко.

Він зазначив, що цифра, про яку йде мова - це наслідок того, що були внесені зміни до закону, адже раніше факт вчинення насильства у сім'ї проходив, як адміністративна відповідальність.

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