Головна Новини
27 січня • оновлено в 12:15
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Страшна статистика насильства над дітьми в Україні: експерт прокоментував цифри

68
Читати матеріал російською

Віцепрезидент ГО “Всеукраїнська фундація “Захист прав дітей” Олексій Лазаренко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував 250 кримінальних проваджень, які відкриті з початку 2020 року за фактом насильства над дітьми, що спричинило їхню смерть. Про це напередодні повідомив Офіс генерального прокурора.

"Це страшні цифри, але я маю сказати, що закон про запобігання домашнього насильства - це апгрейд закону, який був прийнятий ще у 2004 році. І я хочу сказати, що закон про запобігання насильства у сім'ю вперше на пострадянському просторі був прийнятий саме в Україні. Потім була Грузія, потім Молдова. І от зараз цей закон модернізовано. Тобто ми піонери у цьому питанні, і робота ще з 2004 року саме у цьому напрямку велась", - заявив Лазаренко.

Він зазначив, що цифра, про яку йде мова - це наслідок того, що були внесені зміни до закону, адже раніше факт вчинення насильства у сім'ї проходив, як адміністративна відповідальність.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Особа
Олексій Лазаренко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини