Непопулярні рішення – єдиний спосіб домовитись із Москвою: дипломат

Дипломат Констянтин Грищенко прокоментував результати зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

Він заявив, що офіційної інформації із результатами перемовин у нього покищо немає. Вона зараз готується. Тому зараз він може коментувати лише заяви міністра під час спілкування з журналістами та коментарі, які лунали з Москви. Виходячи із цієї інформації, в основному обговорювались питання розведення збройних сил, також були підтверджені позиції, які на скільки можна зрозуміти, мало чим відрізнялись від попередніх вимог як Києва, так і Москви. За словами експерта, дата зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" не була погоджена.

Позитивним моментом Грищенко назвав те, що радникам було про що говорити, і вони не розійшлись без певних домовленостей, які поки що не оприлюднені. Тому, за його словами, щодо результатів цих перемовин може бути стриманий оптимізм. Але те, що існують дуже серйозні перешкоди для швидкого подолання розбіжностей, може бути загрозою для зрушення ситуації з місця.

На його думку, домовитись про розведення сил і навіть про обмін полоненими - це у даній ситуації цілком досяжне завдання. А саме політична частина у таких перемовинах є найскладнішою, заявив дипломат. І саме у цій частині знаходяться рішення, які є дуже непопулярними серед українських виборців.

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