"Політика розділяє людей в Україні": психолог порадив, як не сваритися через вибори

Психолог і поліграфолог Дмитро Попов – про те, як не посваритися з близькими через прийдешні парламентські вибори.

За якими критеріями українці обирають політиків? Що нами керує – здоровий глузд чи емоції? Як зберегти сім'ю, якщо чоловік і дружина опинилися по різні боки виборчих "барикад"? Шукаємо відповіді на ці та багато інших запитань.

"Насправді, політика дуже сильно розділяє людей в Україні. Чому таке відбувається? Дуже просто: вибори в Україні – це питання не раціональне, а емоційне", – розповідає Попов.

Він каже, що взята ним вибірка "не тягне" на наукове дослідження, однак демонструє тенденції.

"Я можу за своєю вибіркою стверджувати, що орієнтовно 75% населення, електорату, не в змозі сприймати будь-які логічні висновки. Тільки 25% можуть дійсно логічно і раціонально мислити. Рівень освіти і виховання людей в Україні зараз критично низький", – з жалем зазначає психолог.

Наскільки політика шкодить психіці – дивіться в нашому ефірі.

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