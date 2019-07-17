Росії може вдасться уникнути відповідальності за збитий Боїнг: експерт вважає, що у суду є проблеми

Екс-керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк вважає, що в разі засудження судом безпосередніх співучасників, але не виконавців, які збили малайзійський Боїнг рейсу МН-17 над Донбасом, Росії як державі вдасться уникнути відповідальності.

За його словами, названі чотири персони є пособниками теракту, а імена організаторів і виконавців не названі. Така вибірковість, перекладення відповідальності з посадових на приватні особи, відсутність доказів їхньої причетності до державних структур РФ, дозволяє постраждалій стороні не висувати звинувачення по відношенню Росії, як державі.

За його словами, початок судового процесу, який, як зазначив Вовк, може тривати мінімум п'ять років, поставить крапку, і організатори цього теракту не будуть встановлені і Росія не буде притягнута до відповідальності.

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