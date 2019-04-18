Нова залізна завіса: військовий експерт пояснив скупчення російських військ на кордоні України

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що мета Росії, яку вона хоче досягти, стягуючи війська до українського кордону, це формування на своєму західному кордоні військових плацдармів, які подібні до тих, що будував СРСР у часи "Залізної завіси", протистояння із країнами НАТО.

На його думку, Україна, як передовий форпост НАТО, буде спостерігати за процесом формування групування військ на своэму східному кордоні, протягом найближчих років, аж до того часу, поки Росія не змінить свою зовнішню політику.

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