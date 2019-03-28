Багато головного болю: президент федерації біатлону пояснив свою відмову від держфінансування

Багато головного болю: президент федерації біатлону пояснив свою відмову від держфінансування48Читати матеріал російською
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак пояснив свою відмову від отримання федерацією коштів з держбюджету жорстким контролем над витратами з боку держави. За його словами, через складні умови забезпечення підготовчого та тренувального процесів, які мають багато непередбачуваних чинників, порушення будуть неминучими.
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