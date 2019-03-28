МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Багато головного болю: президент федерації біатлону пояснив свою відмову від держфінансування

48Читати матеріал російською

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак пояснив свою відмову від отримання федерацією коштів з держбюджету жорстким контролем над витратами з боку держави. За його словами, через складні умови забезпечення підготовчого та тренувального процесів, які мають багато непередбачуваних чинників, порушення будуть неминучими.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Володимир Бринзак

Новини

Всі новини