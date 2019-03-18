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У світі є космічна програма розвитку до 2101 року: експерт розповів про місце української космонавтики

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Голова правління Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання (УМАКО) "Сузір’я" Олег Петров зазначив, що розвиток української космонавтики буде можливий тоді, коли орієнтирами будуть не США або Росія, які просуваються вперед інерційно, використовуючи власні попередні напрацювання. За його словами, Україні потрібно дивитися в бік тих хто прогресує і іде вперед.

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