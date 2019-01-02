США збираються вводити нові санкції проти РФ – У Мексіці розстріляли мера після інавгурації – На Донбасі застрелився поліцейський – новини на ObozTV

Вже за 2-3 місяці Україна від США отримає зброю, а Росія – нові санкції. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів Екс-посол США в Україні, директор "Атлантичної ради" Джон Гербст.

У Мексиці застрелили новопризначеного мера. Новий голова мексиканського міста Тлах‘яко – Алехандро Апарісіо обіймав свою посаду близько години. Його розстріляли одразу після інавгурації.

На Донбасі на блокпосту застрелився поліцейський. Тіло 33-річного старшого сержанта батальйоні патрульної поліції особливого призначення "Миротворець" знайшли напередодні пізно ввечері у містечку Кремінна.

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