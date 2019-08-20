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США провели випробування нових ракет наземного базування

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У понеділок, 19 серпня, стало відомо, що США вперше після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності випробували крилату ракету наземного базування.

Про це з посиланням на Пентагон пише "Reuters".

"США провели випробування крилатої ракети наземного базування. Ракета успішно вразила ціль під час польоту дальністю понад 500 км", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що представники Пентагону заявляли про намір випробувати ракету дальністю до тисячі кілометрів ще в березні.

Випробування ракет радіусом дії від 500 до 5500 кілометрів були заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, з якого США і Росія вийшли 2 серпня 2019 року.

У Росії відповіли на запуск забороненого озброєння. Член оборонного комітету Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що РФ не буде втягуватися в гонку озброєнь і можлива асиметрична відповідь.

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