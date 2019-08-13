США офіційно засуджують візит Путіна до окупованого Криму

Посольство США в Україні засудило поїздку президента Росії Володимира Путіна до анексованого Криму.

У відповідь на це "член комітету Ради Федерації з міжнародних справ від Республіки Крим" Сергій Цеков назвав реакцію Штатів втручанням у справи інших держав, передає RT.

Так, на своїй сторінці в Twitter американське посольство повідомило, що підтримує позицію МЗС України щодо цього питання

"Недавні поїздки російських чиновників до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Ми разом із народом України виступаємо проти агресії Росії"

Цеков же заявив, що заява посольства Сполучених Штатів "виглядає щонайменше нерозумною".

"Сполучені Штати втручаються в справи інших держав і вважають за можливе виявляти підтримку всім тим, хто виступає проти Росії та нашого керівництва. Нічого дивного в цій заяві немає. Володимир Путін приїхав на територію своєї країни", – вважає "сенатор".

"Американці знають про те, що сьогодні Крим є складовою частиною Росії. Вони просто не бачать очевидного, сподіваються на те, що своїми діями сподвигнуть Москву до якихось розмов про статус Криму. Але наше керівництво не раз заявляло, що це питання закрите", – додав він.

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