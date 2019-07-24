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Сподівались на совість і високі моральні якості: в Раді вітають можливе посилення відповідальності для нардепів

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Заступник голови Комітету українського парламенту з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради Володимир Арешонков роз'яснив, як може відбуватись позбавлення депутатів мандату.

За його словами, ініціатива лідера політичної партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова про закріплення в законі можливості позбавлення народних депутатів мандатів, відповідає сучасним вимогам суспільства, щодо більш відповідальної роботи народних обранців, зокрема, в плані дисципліни та робочого процесу.

Він наголосив, що нинішній регламент розроблявся тоді, коли були сподівання на свідомість народних депутатів і їхні моральні якості. Але час, за його словами, показав, що потрібно вносити серйозні зміни до регламенту, посиливши блок відповідальності депутатів за порушення трудової дисципліни.

На його думку обговорюватись мають деталі: за яку кількість прогулів, за які саме порушення мають народні обранці позбавлятись свого статусу.

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Володимир Арешонков
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