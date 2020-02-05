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7 лютого • оновлено в 09:44
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Співак "САМВЕЛ" в гостях у "Бурчук Live"

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Співак, модель Самвел Туманян відповідав на запитання ведучих "Бурчук Live" Алли Метлашевської та Олександра Лірчука.

Він розповів про зйомки у відвертих сценах у кліпі Аліни Гросу та презентував свої нові пісні у прямому етері ObozTV.

"Якщо буде потрібно, я можу написати українською. Поки що у мене душа лежить писати російською. Мій бітько вірмен, а мати українка. Я метис, але ніколи не був своїм ані в компанії батька, ані в компанії матері", - зізнався співак.

Він також додав, що займався самбо та закінчив фіскальний факультет податкової академії.

"Але я співак, я ніколи не бачив себе фіскальником", - заявив гість.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

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