Співак "САМВЕЛ" в гостях у "Бурчук Live"

Співак, модель Самвел Туманян відповідав на запитання ведучих "Бурчук Live" Алли Метлашевської та Олександра Лірчука.

Він розповів про зйомки у відвертих сценах у кліпі Аліни Гросу та презентував свої нові пісні у прямому етері ObozTV.

"Якщо буде потрібно, я можу написати українською. Поки що у мене душа лежить писати російською. Мій бітько вірмен, а мати українка. Я метис, але ніколи не був своїм ані в компанії батька, ані в компанії матері", - зізнався співак.

Він також додав, що займався самбо та закінчив фіскальний факультет податкової академії.

"Але я співак, я ніколи не бачив себе фіскальником", - заявив гість.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!