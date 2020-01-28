Співачка Яна Брилицька стала гостею прямого етеру ObozTV
Співачка Яна Брилицька стала гостею інфо-панк шоу "Бурчук Live"
Вона виконала декілька своїх пісень, поспілкувалася із ведучими із приводу коронавірусу та різницю поколінь.
"У мене є брат, ми з ним часто спілкуємось на різні теми. І я розумію, що ми зовсім різні. Мій брат дуже легко ставиться до життя, до проблем, до іспитів", - зазначила співачка.
Яна Брилицька розповіла про творчі плани на майбутнє, нові пісні, концерти та кліпи.
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