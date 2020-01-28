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28 січня • оновлено в 17:08
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Співачка Яна Брилицька стала гостею прямого етеру ObozTV

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Співачка Яна Брилицька стала гостею інфо-панк шоу "Бурчук Live"

Вона виконала декілька своїх пісень, поспілкувалася із ведучими із приводу коронавірусу та різницю поколінь.

"У мене є брат, ми з ним часто спілкуємось на різні теми. І я розумію, що ми зовсім різні. Мій брат дуже легко ставиться до життя, до проблем, до іспитів", - зазначила співачка.

Яна Брилицька розповіла про творчі плани на майбутнє, нові пісні, концерти та кліпи.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
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