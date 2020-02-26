Співачка "Солоха" стала гостею прямого ефіру ObozTV
Співачка "Солоха" стала гостею прямого етеру ObozTV.
Вона виконала декілька своїх пісень та відповіла на запитання ведучих програми "Бурчук LIVE".
"Всі жінки у нас зараз відьми. Так було завжди. І Солоха - це така позитивна відьма. Звичайно ж, все це жарти. І я працюю у дещо гумористичному жанрі поп-панк-фольк", - зізналася співачка.
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