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26 лютого • оновлено в 18:23
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Співачка "Солоха" стала гостею прямого ефіру ObozTV

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Співачка "Солоха" стала гостею прямого етеру ObozTV.

Вона виконала декілька своїх пісень та відповіла на запитання ведучих програми "Бурчук LIVE".

"Всі жінки у нас зараз відьми. Так було завжди. І Солоха - це така позитивна відьма. Звичайно ж, все це жарти. І я працюю у дещо гумористичному жанрі поп-панк-фольк", - зізналася співачка.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
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