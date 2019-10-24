Співачка Navka завітала до інфо-панк шоу Бурчук Live

Співачка Navka завітала на прямий ефір ObozTV до інфо-панк шоу "Бурчук Live".

Вона зізналась, що немає вдома телевізора, і всі новини споживає з Інтернету, зі свого смартфону.

Співачка презентувала новий кліп, реліз якого відбувся лише кілька годин тому. Кліпи Navka знімає за кордоном, і дуже засмучується, коли повертається додому, через те що в Україні немає доріг, немає інфраструктури і т.д. Вона заявила, що любить свою країну і в 2015 року навіть брала участь у місцевих виборах в якості кандидату, але дуже розчарувалась у цьому процесі.

"Моя територія - це пісні, якщо я зможу щось змінити у моїй країні, то це піснями. Я зараз маю вплив на дітей завдяки "Татанцям". Я зрозуміла, що я можу вплинути не територіально, а більш розширено - через пісня", - заявила співачка.

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